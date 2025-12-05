Noè Ponti si deve «accontentare» dell'argento nella finale dei 100 m a delfino. KEYSTONE

Noè Ponti sfiora il bis europeo nei 100 delfino: un solo centesimo lo priva dell’oro contro il francese Grousset.

SwissTXT Swisstxt

Un centesimo ieri lo ha premiato, un centesimo oggi lo ha beffato. Noè Ponti non è riuscito a difendere l'oro nei 100m delfino agli Europei in vasca corta, perdendo il testa a testa con Maxime Grousset.

A Lublino il francese si è imposto in 48"10 stabilendo anche il record dei campionati e risultando essere l’unico insieme al ticinese a scendere sotto il muro dei 49".

Il gradino più basso del podio è stato invece occupato dall'italiano Michele Busa (49"21). Per chiudere con tre ori come a Otopeni, ora Ponti dovrà rifarsi nel weekend nei 200m delfino.