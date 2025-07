È la prima medaglia iridata in vasca lunga per il ticinese Noè Ponti. KEYSTONE

Noè Ponti ha ottenuto la sua prima medaglia iridata in vasca lunga.

SwissTXT Swisstxt

Il ticinese è arrivato secondo nella tiratissima finale dei 50 metri a delfino ai Mondiali di Singapore.

Nuotare il primato nazionale non è bastato per imporsi, il francese Maxime Grousset è stato più forte per 3 centesimi e si è preso il titolo mondiale, con l’italiano Thomas Ceccon che si è guadagnato il bronzo.

Il 24enne, che tornerà in vasca venerdì, nel suo palmarès vanta almeno una medaglia per ogni rassegna di spicco (Europei e Mondiali in entrambe le vasche, in aggiunta alle Olimpiadi).