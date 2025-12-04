  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Agli Europei di Lublino Noè Ponti d'oro anche nei 100 misti

Swisstxt

4.12.2025 - 19:22

Dorato
Dorato

Agli Europei in vasca corta di Lublino Noè Ponti si è messo al collo l’oro anche nei 100m misti, conquistando per la prima volta il titolo continentale dopo aver ottenuto l’argento due anni fa (e aver vinto ai Mondiali l’anno scorso), piazzando dunque subito il bis dopo i 50m delfino.

SwissTXT

04.12.2025, 19:22

04.12.2025, 19:23

Davanti a tutti sin dalla partenza, il 24enne ha rischiato solo negli ultimi metri quando il francese Maxime Grousset si è riavvicinato pericolosamente chiudendo a un solo centesimo di ritardo da lui.

Per Ponti il 52"50 ottenuto equivale al miglior tempo dei campionati.

Nuoto, vasca corta. Noè Ponti è ancora campione d'Europa! Suo l'oro nei 50 metri delfino

Nuoto, vasca cortaNoè Ponti è ancora campione d'Europa! Suo l'oro nei 50 metri delfino

I più letti

Trump s'è addormentato di nuovo durante una riunione, Jimmy Kimmel: «Io so perché!»
L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Putin non cede: «La NATO è una minaccia per noi, ma il Donbass sarà russo»
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Altre notizie

Europei di Lublino. Ponti in finale anche nei 100m delfino

Europei di LublinoPonti in finale anche nei 100m delfino

Dopo il grave incidente. Noah Dettwiler rinuncia alla Moto3: «Non so quando sarò guarito»

Dopo il grave incidenteNoah Dettwiler rinuncia alla Moto3: «Non so quando sarò guarito»

Europei in vasca corta. Ponti in semifinale anche nei 100 m a delfino

Europei in vasca cortaPonti in semifinale anche nei 100 m a delfino