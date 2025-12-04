Agli Europei in vasca corta di Lublino Noè Ponti si è messo al collo l’oro anche nei 100m misti, conquistando per la prima volta il titolo continentale dopo aver ottenuto l’argento due anni fa (e aver vinto ai Mondiali l’anno scorso), piazzando dunque subito il bis dopo i 50m delfino.
Davanti a tutti sin dalla partenza, il 24enne ha rischiato solo negli ultimi metri quando il francese Maxime Grousset si è riavvicinato pericolosamente chiudendo a un solo centesimo di ritardo da lui.
Per Ponti il 52"50 ottenuto equivale al miglior tempo dei campionati.