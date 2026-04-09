Noè Ponti non ha avuto rivali nelle batterie dei 50m delfino ai campionati svizzeri in vasca lunga di Uster.
Il 24enne si è qualificato alla finale, dove difenderà il titolo, con il tempo di 23"24.
Sul podio con il gambarognese potrebbe esserci anche Emanuele Brivio, che ha ottenuto il quarto miglior crono. Può puntare alla top 3 pure Mattia Mauri, che nelle batterie dei 200m stile libero ha ottenuto il terzo tempo complessivo.
Nella gara femminile Gaia Rasmussen tenterà invece la doppietta con i 50m delfino dopo aver ottenuto il miglior tempo in entrambe le gare.