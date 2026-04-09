  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuoto Ponti domina nelle batterie ai campionati svizzeri

Swisstxt

9.4.2026 - 11:52

Noè Ponti
Noè Ponti
Keystone

Noè Ponti non ha avuto rivali nelle batterie dei 50m delfino ai campionati svizzeri in vasca lunga di Uster.

SwissTXT

09.04.2026, 11:52

09.04.2026, 12:03

Il 24enne si è qualificato alla finale, dove difenderà il titolo, con il tempo di 23"24.

Sul podio con il gambarognese potrebbe esserci anche Emanuele Brivio, che ha ottenuto il quarto miglior crono. Può puntare alla top 3 pure Mattia Mauri, che nelle batterie dei 200m stile libero ha ottenuto il terzo tempo complessivo.

Nella gara femminile Gaia Rasmussen tenterà invece la doppietta con i 50m delfino dopo aver ottenuto il miglior tempo in entrambe le gare.

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Lucio Caracciolo: «Trump voleva chiudere la guerra in Iran con la bomba atomica»
Ecco tutte le prime volte e le sorprese che ci ha riservato la missione Artemis II
Bianca Guaccero frena le nozze con Giovanni Pernice: «A casa mia non funziona così»
«Hormuz riaprirà quando gli USA cesseranno l'aggressione» - Israele bombarda pesantemente il Libano e fa saltare la tregua con l'Iran

Altre notizie

Atletica. Spostata la tappa di Doha della Diamond League

AtleticaSpostata la tappa di Doha della Diamond League

Tiro. Esordio sottotono per Jason Solari in Coppa del Mondo

TiroEsordio sottotono per Jason Solari in Coppa del Mondo

Ciclismo. Seixas domina la crono di Bilbao

CiclismoSeixas domina la crono di Bilbao