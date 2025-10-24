Imago

Doppio podio ma addio al record del mondo: a Toronto, terza e ultima tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, Noè Ponti ha conquistato due terzi posti ma ha visto cadere il suo primato nei 100m delfino.

SwissTXT Swisstxt

Il 24enne ha infatti chiuso sul gradino più basso del podio in 48"38 nella gara vinta da Josh Liendo.

Il canadese si è imposto in 47"68, firmando il nuovo record del mondo migliorando, seppur di poco, il 47"71 del ticinese.

Anche nei 100m misti Noè è riuscito a chiudere terzo in 51"02 dietro a Shaine Casas (50"28, terzo successo stagionale) e a Hubert Kos (50"56).