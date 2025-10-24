  1. Clienti privati
Toronto Due podi per Noè Ponti, ma perde il record del mondo nei 100m delfino. Ecco chi lo ha battuto

Swisstxt

24.10.2025 - 08:36

Imago

Doppio podio ma addio al record del mondo: a Toronto, terza e ultima tappa della Coppa del Mondo in vasca corta, Noè Ponti ha conquistato due terzi posti ma ha visto cadere il suo primato nei 100m delfino.

SwissTXT

24.10.2025, 08:36

24.10.2025, 08:39

Il 24enne ha infatti chiuso sul gradino più basso del podio in 48"38 nella gara vinta da Josh Liendo.

Il canadese si è imposto in 47"68, firmando il nuovo record del mondo migliorando, seppur di poco, il 47"71 del ticinese.

Anche nei 100m misti Noè è riuscito a chiudere terzo in 51"02 dietro a Shaine Casas (50"28, terzo successo stagionale) e a Hubert Kos (50"56).

