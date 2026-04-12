Noè Ponti KEY

Dopo due giornate passate a cimentarsi con il dorso e con la rana, Noè Ponti è tornato al suo stile prediletto ai CS di Uster, sbaragliando letteralmente la concorrenza.

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Nei 200m delfino il 24enne ha conquistato l’oro, chiudendo la gara in 1’56"15 davanti al nuotatore dell’AST Savosa Enrico Sottile (1’59"12).

Il Ticino si è distinto anche nelle altre gare con Mattia Mauri (AST Savosa), argento nei 400m sl, Nicolò Trenta e Micol D’Iorio (entrambi Turrita) bronzo nei 50m sl e nei 200m delfino.

La giornata si è poi chiusa con il brillante oro di Sofia Mantegani di Lugano Aquatics nei 1’500m sl.