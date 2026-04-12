  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuoto Campionati svizzeri, Ponti fa suoi i 200m delfino

Swisstxt

12.4.2026 - 17:48

Noè Ponti
Noè Ponti
KEY

Dopo due giornate passate a cimentarsi con il dorso e con la rana, Noè Ponti è tornato al suo stile prediletto ai CS di Uster, sbaragliando letteralmente la concorrenza.

SwissTXT

12.04.2026, 17:48

12.04.2026, 18:10

Nei 200m delfino il 24enne ha conquistato l’oro, chiudendo la gara in 1’56"15 davanti al nuotatore dell’AST Savosa Enrico Sottile (1’59"12).

Il Ticino si è distinto anche nelle altre gare con Mattia Mauri (AST Savosa), argento nei 400m sl, Nicolò Trenta e Micol D’Iorio (entrambi Turrita) bronzo nei 50m sl e nei 200m delfino.

La giornata si è poi chiusa con il brillante oro di Sofia Mantegani di Lugano Aquatics nei 1’500m sl.

I più letti

Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Nessuna crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic: i due ritratti insieme a Monte Carlo
Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»

Altre notizie

Ciclismo. Van Aert beffa Pogacar

CiclismoVan Aert beffa Pogacar

Svizzera. Volley, titolo di campione all'Amriswil per la seconda volta

SvizzeraVolley, titolo di campione all'Amriswil per la seconda volta

Basket. Friborgo torna sul trono della Coppa Svizzera

BasketFriborgo torna sul trono della Coppa Svizzera