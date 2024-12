Ha firmato il nuovo record dei Campionati KEY

Prosegue il momento magico del nuotatore ticinese.

Swisstxt

Fresco di titolo iridato nei 50m delfino, Noè Ponti domani potrà andare a caccia di un’altra medaglia d’oro ai Mondiali in vasca corta di Budapest, quella dei 100m misti.

E il ticinese lo farà da favorito numero uno, visto che nuotando in 50"43 ha ottenuto il miglior tempo assoluto delle semifinali e ha stampato il nuovo primato dei Campionati.

Caduto sue record del mondo

La canadese Summer McIntosh si è messa al collo l’oro nei 200m delfino femminili dei Mondiali di Budapest stabilendo il nuovo record del mondo in 1'59"32.

Gretchen Walsh ha dal canto suo realizzato il nuovo primato mondiale dei 100m misti in 55"71. Record del mondo, infine, anche per la staffetta 4x200m stile libero femminile statunitense, che ha chiuso in 7’30"13.