Noè Ponti Keystone

Noè Ponti ha iniziato per il verso giusto i Campionati Europei in vasca corta in Romania.

Il ticinese ha confermato il suo buono stato di forma stampando il miglior tempo nelle batterie dei 100m delfino.

In 49"14, a poco più di 3 decimi dal suo record, il 22enne locarnese ha rifilato mezzo secondo al francese Maxime Grousset, unico altro atleta a scendere sotto i 50 secondi.

Positivo anche il debutto di Antonio Djakovic, qualificato per la finale dei 400m stile libero, e Thierry Bollin, promosso in semifinale dei 50m dorso con l'11o posto complessivo.

Swisstxt