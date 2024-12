Noè Ponti KEY

Prima le semifinali dei 100m delfino, guadagnate in mattinata con il terzo miglior tempo delle batterie (49"35, a 0"95 dal record svizzero), poi la finale dei 100m misti.

Tra le 18h35 e le 18h59 di stasera, Noè Ponti vivrà un’autentica mezz’ora di fuoco.

Per ora, come detto, i molti sforzi ravvicinati non stanno minimamente scalfendo il 23enne ticinese, che stamane ha gestito le energie fino all’ultima, strepitosa virata.

Nulla da fare, invece, per l’altro elvetico impegnato nella sessione mattutina: col suo 2'12"78, Louis Droupy ha chiuso 33o le batterie dei 200m rana.