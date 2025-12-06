Un'altra ottima prestazione KEY

Poche ore dopo aver perso l’oro nei 100m delfino agli Europei in vasca corta di Lublino per un solo centesimo, Noè Ponti si è agevolmente qualificato per le semifinali dei 200m della stessa disciplina, in programma questa sera.

SwissTXT Swisstxt

Nelle batterie il ticinese ha coperto la distanza in 1’52"34, un tempo, il quarto assoluto della mattinata, lontano dal suo record svizzero (1’48"77), ma assolutamente sufficiente per superare il turno senza dover forzare e per poter gestire le energie.

Angelina Patt ha raggiunto le semifinali nei 50m dorso femminili e Thierry Bollin lo ha fatto in quelli maschili.