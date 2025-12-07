  1. Clienti privati
Europei in vasca corta Ponti in finale anche nella staffetta mista con Bollin, Allegrini e Behar

Swisstxt

7.12.2025 - 11:09

Il 24enne ha già vinto tre medaglie
Il 24enne ha già vinto tre medaglie
KEY

Saranno due le medaglie alle quali Noè Ponti potrà dare la caccia questa sera agli Europei in vasca corta di Lublino.

SwissTXT

07.12.2025, 11:09

07.12.2025, 11:12

Raggiunto ieri l’ultimo atto dei 200m delfino (in programma alle 19:57), il ticinese stamattina si è qualificato anche per quello della staffetta 4x50m mista, disputata insieme a Thierry Bollin (dorso), Maël Allegrini (rana) e Tiago Behar (stile libero).

I quattro rossocrociati hanno nuotato in 1'32"71, nuovo record nazionale e quarto tempo assoluto delle batterie. Meglio di loro hanno fatto solo Germania (1'32"48), Cechia (1'32"53) e Italia (1'32"64).

