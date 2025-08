Noè Ponti KEY

Finale doveva essere e finale sarà: Noè Ponti potrà andare a caccia di una seconda medaglia iridata, questa volta nei 100m delfino.

Swisstxt

Ai Mondiali in vasca lunga di Singapore il gambarognese ha centrato in pieno il suo obiettivo, fermando il cronometro in 50"18 (a 2 centesimi dal suo primato svizzero), sinonimo di primo tempo assoluto delle semifinali.

Sabato alle 13h43 i rivali più accreditati per il ticinese – dimostratosi ancora una volta molto solido e in fiducia – saranno i soliti Maxime Grousset (50"25), Ilya Kharun (50"39) oltre che l'italiano Thomas Ceccon (50"42).