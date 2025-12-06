  1. Clienti privati
Europei Ponti imprendibile: entra in finale dei 200 delfino con il miglior tempo

Swisstxt

6.12.2025 - 20:08

Noé Ponti ancora in grande forma.
Keystone
Keystone

Noè Ponti firma il miglior tempo nelle semifinali dei 200 delfino e vola in finale da grande favorito.

SwissTXT

06.12.2025, 20:08

06.12.2025, 20:15

Noè Ponti si è qualificato con il miglior tempo per la finale dei 200m delfino, in programma domenica alle 19h57.

Il ticinese ha chiuso in 1'51"53, abbassando di quasi un secondo il tempo delle batterie della mattinata.

Alle sue spalle sono rimasti sotto il muro dell'1'52" anche i gemelli Chmielewski e Alberto Razzetti.

I due polacchi hanno fornito la stessa prestazione, fermando il cronometro a 1'51"66, mentre l'italiano si è fermato a 1'51"99.

Domenica mattina il ticinese sarà in vasca anche con la squadra maschile della 4x50m misti.

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 2:0

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

Betis - Barcelona 3-5

Betis - Barcelona 3-5

LALIGA | 15ème journée | Saison 25/26

06.12.2025

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Stade-Lausanne – Rapperswil-Jona 0:2

Challenge League | 16° turno | stagione 25/26

06.12.2025

