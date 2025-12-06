Noè Ponti firma il miglior tempo nelle semifinali dei 200 delfino e vola in finale da grande favorito.
Noè Ponti si è qualificato con il miglior tempo per la finale dei 200m delfino, in programma domenica alle 19h57.
Il ticinese ha chiuso in 1'51"53, abbassando di quasi un secondo il tempo delle batterie della mattinata.
Alle sue spalle sono rimasti sotto il muro dell'1'52" anche i gemelli Chmielewski e Alberto Razzetti.
I due polacchi hanno fornito la stessa prestazione, fermando il cronometro a 1'51"66, mentre l'italiano si è fermato a 1'51"99.
Domenica mattina il ticinese sarà in vasca anche con la squadra maschile della 4x50m misti.