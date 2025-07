Noè Ponti. KEY

Noè Ponti ha chiuso in maniera positiva la sua prima giornata ai Mondiali di Singapore, centrando l’obiettivo della finale nei 50m delfino.

Swisstxt

Il ticinese, che ha stabilito il 2o tempo assoluto delle semifinali (22"72, a 7 centesimi dal suo record svizzero) dopo essere stato il migliore nelle batterie (22"74), si conferma dunque come uno dei candidati alle medaglie.

All’ultimo atto (13h45 di lunedì) per il titolo dovrà vedersela in particolare con il francese Maxime Grousset (22"61), che ha fatto molto meglio di lui in questa sessione serale, vincendo la seconda semi.