Noè Ponti avrà la possibilità di difendere il titolo nei 50m delfino conquistato a Otopeni nel 2023.
Agli Europei in vasca corta in corso a Lublino il ticinese è infatti riuscito a ritagliarsi uno spazio tra gli otto che si giocheranno le medaglie, nuotando il penultimo atto in 21"51, sinonimo di record dei campionati.
Dopo aver fatto registrare il miglior tempo nelle batterie questa mattina (21"86), il gambarognese si è ripetuto anche in serata grazie a un'altra buona prova, precedendo ancora una volta il suo diretto rivale Maxime Grousset (21"95 nella prima semifinale).