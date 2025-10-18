In acqua Imago

Noè Ponti continua ad andare forte: dopo una vittoria e due secondi posti a Carmel, il ticinese apre la tappa di Westmont con un successo nei 100 delfino (48"47) e un secondo posto nei 100 misti alle spalle di Shaine Casas, in attesa della decisione sui 200 delfino di domani.

SwissTXT Swisstxt

Dopo aver ottenuto una vittoria e due secondi posti a Carmel, Noè Ponti è tornato in acqua nel secondo appuntamento della Coppa del MOndo a Westmont cogliendo una vittoria e un secondo posto.

Nei 100m delfino il ticinese ha chiuso con il tempo di 48"47, precedendo i due canadesi Ilya Kharun (49"00) e Josh Liendo (49"56).

Incoraggiante quanto mostrato nei 100m misti: solo lo statunitense Shaine Casas (50"45), ha fatto meglio di lui (50"76). Terzo ha terminato l'ungherese Hubert Kos in 50»99.

Domani il 24enne è iscritto ai 200m delfino, ma la sua partecipazione alla gara verrà decisa solo all'ultimo.