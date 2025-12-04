Ponti KEY

Noè Ponti ha impressionato anche le batterie dei 100 m a delfino agli Europei in vasca corta di Lublino e lo ha fatto pur senza forzare più di tanto.

Pur risultando penultimo alla virata dei 50 m, il ticinese ha concluso al primo posto l’ultima batteria con il tempo di 49"68, il terzo complessivo alle spalle di Maxime Grousset (49"58) e Michal Chmielewski (49"61).

Questa sera il 24enne disputerà le semifinali un’ora e mezza dopo la finale dei 100 m misti, dove cercherà di conquistare il suo secondo oro in questa rassegna continentale dopo quello di ieri nei 50 m delfino.