Agli Europei in vasca corta Ponti in semifinale nei 50 m a delfino

Swisstxt

2.12.2025 - 11:42

Il ticinese
Il ticinese
KEY

Il primo impatto con la vasca corta degli Europei di Lublino è stato sicuramente positivo per Noè Ponti.

SwissTXT

02.12.2025, 11:42

02.12.2025, 11:47

Campione in carica nei 50 m delfino, il ticinese si è qualificato senza problemi per le semifinali, concludendo la sua batteria con il tempo di 21"86, il migliore della mattinata.

Il 24enne ha preceduto il rivale dichiarato, il francese Maxime Grousset (22"32), facendo la differenza tra la vasca d’andata e di ritorno soprattutto con una fase subacquea notevole.

A fine gara Ponti si è dichiarato soddisfatto, ma consapevole di avere ancora alcuni margini di miglioramento.

