Dopo l’oro nei 50m delfino, Noè Ponti ha vinto anche e 100m stile libero battendo Roman Mityukov, detentore del record nazionale (48"20) e conquistando il suo 42esimo titolo elvetico.

Attardato di 0"2 alla virata, il 23enne ticinese ha recuperato nella seconda vasca chiudendo in 49"52 e abbassando ancora di 12 centesimi il personale ottenuto in mattinata. Nono l’altro ticinese in gara Mattia Mauri (A-Club).