Noè Ponti Imago

Noè Ponti non si ferma più: è oro anche nei 200 metri delfino.

Dopo aver già conquistato il suo primo titolo continentale nella stessa disciplina mercoledì, il ticinese si è concesso uno storico bis, lasciandosi alle spalle Alberto Razzetti e Richard Merton, grazie al tempo di 1'49'71.

Con questo doppio successo, il 22enne è diventato il primo svizzero a essere riuscito a salire due volte sul gradino più alto del podio nella stessa edizione.

L'elvetico sarà nuovamente in vasca sabato per la finale dei 50 metri dopo aver fermato il cronometro in 22"18 in semifinale.

