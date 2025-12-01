  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuoto Noè Ponti non trema: «A Lublino voglio portare a casa più medaglie possibili»

Swisstxt

1.12.2025 - 15:38

Il ticinese
Il ticinese
KEY

Triplice campione europeo in corta, Noè Ponti si prepara a difendere per la prima volta i suoi titoli a Lublino, senza sentirsi schiacciato dalle aspettative ma pronto a puntare a «più medaglie possibili».

SwissTXT

01.12.2025, 15:38

01.12.2025, 15:39

Triplice campione europeo in carica in vasca corta, Noè Ponti sarà chiamato per la prima volta a difendere i suoi titoli a Lublino, in Polonia.

Una nuova sfida che però il ticinese non sente particolarmente addosso: «Penso che alla fine in acqua ci andrò come sempre, cercando di restare il più tranquillo possibile senza fare particolari distinzioni».

«E' chiaro che quei risultati sono stati grandiosi, ne sono consapevole ma comunque non cambia l’aspetto di essere tra i favoriti. Mi sento in forma e bene fisicamente, dunque proverò a portare a casa più medaglie possibili».

I più letti

Glenn Close: «Sono cresciuta in una setta in Svizzera». Il racconto choc dell'attrice
Ecco cinque punti non favorevoli a una pace in tempi brevi in Ucraina
WhatsApp sta bloccando gli utenti su larga scala, ecco come
«Mi ascoltò in silenzio per dieci secondi»: Alfonso Signorini confessò tutto a un cardinale
Evelina Sgarbi: «Mio padre Vittorio lo chiudevano in camera a chiave. Ha provato a buttarsi dal terrazzo»

Video correlati

Zurigo – GC 1:0

Zurigo – GC 1:0

Super League | 15° turno | stagione 25/26

01.12.2025

Girona – Real Madrid 1-1

Girona – Real Madrid 1-1

LALIGA | 14ème journée | Saison 25/26

30.11.2025

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Super League | 15° turno | stagione 25/26

30.11.2025

Zurigo – GC 1:0

Zurigo – GC 1:0

Girona – Real Madrid 1-1

Girona – Real Madrid 1-1

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Lausanne-Sport – Thun 2:1

Più video

Altre notizie

Basket. Svizzera stesa dalla Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali

BasketSvizzera stesa dalla Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali

Brevi. Nina Christen si ritira

BreviNina Christen si ritira

Peccato. È terminata agli ottavi l’avventura del Roller Biasca nel WSE Trophy

PeccatoÈ terminata agli ottavi l’avventura del Roller Biasca nel WSE Trophy

Il team di Schwaller. La Svizzera arriva seconda agli Europei maschili di curling

Il team di SchwallerLa Svizzera arriva seconda agli Europei maschili di curling