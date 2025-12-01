Il ticinese KEY

Triplice campione europeo in corta, Noè Ponti si prepara a difendere per la prima volta i suoi titoli a Lublino, senza sentirsi schiacciato dalle aspettative ma pronto a puntare a «più medaglie possibili».

Triplice campione europeo in carica in vasca corta, Noè Ponti sarà chiamato per la prima volta a difendere i suoi titoli a Lublino, in Polonia.

Una nuova sfida che però il ticinese non sente particolarmente addosso: «Penso che alla fine in acqua ci andrò come sempre, cercando di restare il più tranquillo possibile senza fare particolari distinzioni».

«E' chiaro che quei risultati sono stati grandiosi, ne sono consapevole ma comunque non cambia l’aspetto di essere tra i favoriti. Mi sento in forma e bene fisicamente, dunque proverò a portare a casa più medaglie possibili».