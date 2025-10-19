Noè Ponti KEY

Dopo aver rinunciato ai 200m delfino la settimana scorsa a Carmel, Noè Ponti è tornato a gareggiare su questa distanza e lo ha fatto centrato un ottimo secondo posto.

A Westmont, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo, il ticinese ha nuotato in 1’49"32, restando a 55 centesimi dal suo record svizzero.

Dopo aver fatto gara in testa fino ai 150m, il 24enne si è poi arreso sul finale a Ilya Kharun con il canadese che ha fermato il cronometro 86 centesimi prima.

Dietro all'elvetico, reduce dai successi nei 100m delfino e dell’argento nei 100m misti, è giunto Julian Trenton.