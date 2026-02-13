Noè Ponti ha chiuso all'ottavo e ultimo posto la finale dei 50m delfino, vinta dal russo Egor Kornev.

Il ticinese ha perso gli occhialini in partenza e non è riuscito a tenere il ritmo altissimo della concorrenza. Ponti, nonostante le difficoltà, ha nuotato in 22"91, accusando un ritardo di 0"39 dal nuovo campione europeo. L'argento è andato al francese Maxime Grousset (22"54) e il bronzo al bielorusso Grigori Pekarski (22"68). Il 25enne del Gambarogno ripartirà in una nuova caccia al suo primo oro europeo in vasca lunga già domani, quando disputerà le batterie dei 100m delfino.