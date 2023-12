Noè Ponti rsi.ch

Due finali e due ori messi al collo.

Noè Ponti è il ritratto della felicità dopo la finalissima dei 200m delfino dei Campionati Europei in vasca corta. «La prima medaglia d’oro è quella che non ti scordi mai – ha dichiarato il ticinese – erano i 100m delfino, la mia gara, ho fatto il record europeo, ero davvero emozionato. Questa è un po’ diversa, ma è sempre bello vincere». «Avevo la gara sotto controllo e a ogni virata guardavo il Razzo. Specialista della vasca corta? Mi alleno sempre in vasca lunga, anche se in corta sono forte... anzi in questo momento in Europa sono il più forte».

Swisstxt