  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuoto Noè Ponti subito in forma in Coppa del Mondo

Swisstxt

11.10.2025 - 08:51

Noè Ponti
Noè Ponti
KEY

Noè Ponti ha aperto la prima delle tre tappe di Coppa del Mondo ottenendo subito un successo e un secondo posto negli Stati Uniti.

SwissTXT

11.10.2025, 08:51

11.10.2025, 09:04

A Carmel il ticinese si è infatti imposto nei 100m delfino con il tempo di 48"53, vale a dire lontano dal suo primato mondiale ma comunque sinonimo di 11o tempo della storia.

Qualche minuto più tardi il 24enne ha dovuto accontentarsi della seconda piazza nei 100m misti.

«Solo» quinto dopo 75m, Ponti ha sfoderato una parziale rimonta che lo ha portato appena dietro al vincitore Shaine Casas (51"13 a fronte del 50"85 dello statunitense).

I più letti

Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
La Casa Bianca si infuria dopo la decisione sul Nobel per la pace: «Un errore storico»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
La Svizzera batte la Svezia e si avvicina sempre più ai Mondiali

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Danza urbana. Street dance: Sheila Silva rappresenta Svizzera a finale mondiale

Danza urbanaStreet dance: Sheila Silva rappresenta Svizzera a finale mondiale

MTB. Short track, Blöechlinger a podio

MTBShort track, Blöechlinger a podio

Ciclismo. Hirschi 2o nel Gran Piemonte

CiclismoHirschi 2o nel Gran Piemonte