Noè Ponti ha aperto la prima delle tre tappe di Coppa del Mondo ottenendo subito un successo e un secondo posto negli Stati Uniti.
A Carmel il ticinese si è infatti imposto nei 100m delfino con il tempo di 48"53, vale a dire lontano dal suo primato mondiale ma comunque sinonimo di 11o tempo della storia.
Qualche minuto più tardi il 24enne ha dovuto accontentarsi della seconda piazza nei 100m misti.
«Solo» quinto dopo 75m, Ponti ha sfoderato una parziale rimonta che lo ha portato appena dietro al vincitore Shaine Casas (51"13 a fronte del 50"85 dello statunitense).