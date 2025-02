Noè Ponti Keystone

Il ticinese firma subito la miglior performance mondiale nei 50m delfino.

Swisstxt

Reduce dai trionfi di Budapest in vasca corta, Noè Ponti continua ad essere in gran forma anche in questo avvio di 2025.

Il ticinese ha messo la firma sulla miglior prestazione mondiale stagionale nei 50m delfino a Dubai.

Per il suo ritorno in una piscina olimpionica dopo le delusioni di Parigi 2024, il 23enne ha nuotato la singola vasca in 22"83, precedendo l’olandese Niewold e il britannico Proud.