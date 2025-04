Uno batte tre Imago

L'Attraverso alle Fiandre ha riproposto un dominio della Team Visma-Lease a Bike, ma alla fine si è imposto incredibilmente Neilson Powless, che ha beffato allo sprint Wout van Aert, Tjesi Benoot e Matteo Jorgenson.

I tre «calabroni» non solo non sono riusciti a piazzare la tripletta come era successo all'allora Jumbo nella 1a tappa della Parigi-Nizza del 2022, ma non hanno vinto la corsa con un suicidio tattico, senza provare a partire a turno prima di arrivare allo sprint per staccare lo statunitense della EF.

L’elvetico Stefan Kueng è arrivato 9o, nel primo gruppo di inseguitori.