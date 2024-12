Noè Ponti campione del marketing come Marco Odermatt? «Un secco no, vi spiego perché»

Noè Ponti in occasioni dei recenti Mondiali di nuoto in vasca corta svoltisi in Ungheria è stato un cannibale: il ticinese è tornato a casa con tre medaglie d'oro. KEYSTONE

Noè Ponti è diventato il volto del nuoto svizzero grazie ai suoi recenti successi. Tuttavia, il suo consulente spiega cosa serve affinché il ticinese diventi un'icona nazionale, se non addirittura mondiale.

Igor Sertori

Noè Ponti ha recentemente conquistato tre titoli mondiali, ma rimane ancora nell'ombra di Marco Odermatt. Un esperto di relazioni pubbliche (PR), al «Blick» spiega le differenze nelle opportunità di marketing dei due assi dello sport svizzero.

Con cinque record mondiali intascati negli ultimi due mesi e tre titoli mondiali in vasca corta, Noè Ponti è, se c'erano ancora dubbi, il volto del nuoto svizzero e mondiale.

Il 23enne ticinese, noto per la sua simpatia e la capacità di comunicare in 4 lingue, è sicuramente anche interessante dal punto di vista del marketing.

Noè Ponti: il nuotatore di classe mondiale, simpatico e comunicatore in quattro lingue. KEYSTONE

Il suo consulente, Nico Decurtins, dell'agenzia di comunicazione basilese Abrogans, afferma che, sebbene negli ultimi giorni non siano arrivate nuove richieste di sponsorizzazione, «i recenti successi forniscono sicuramente buoni argomenti per avvicinarsi attivamente a nuovi partner».

Il consulente, sulle colonne del «Blick», relativizza il confronto tra i due sportivi elvetici - Abrogans consiglia e promuove anche l'asso dello sci: «Si possono paragonare in quanto entrambi sono attualmente i volti delle loro discipline sportive in Svizzera e incarnano la classe mondiale assoluta»

«Marco domina da anni ed è campione olimpico»

Tuttavia, in termini di marketing, sono due mondi completamente diversi. «Marco domina la scena dello sci da diversi anni ed è considerato il miglior sciatore del momento, soprattutto dopo aver vinto la grande sfera. Inoltre, è campione olimpico.»

Un titolo che, da solo, ha risonanza mondiale.

Marco Odermatt: la simpatica superstar dello sci domina diverse discipline da anni, oltre ad essersi già fregiato del titolo olimpico. KEYSTONE

Sebbene i successi mondiali abbiano proiettato il ticinese in una nuova dimensione, il nidvaldese rimane fuori portata.

Uno è un nuotatore, l'altro uno sciatore. Una differenza cruciale in termini di visibilità.

È anche una questione di visibilità

«La «SRG» trasmette da anni ogni gara di sci su tutti e tre i canali linguistici. I nuotatori possono solo sognarlo», continua l'esperto.

Infatti, il nuoto è visibile in TV solo durante grandi eventi come le Olimpiadi. Ma i recenti successi mondiali del ragazzo nato a Locarno sono stati trasmessi in diretta su «RSI» in chiaro, almeno in parte.

Il professionista di PR ammette che la notorietà di Ponti in Ticino è forse paragonabile alla popolarità e alla visibilità di Odermatt in tutta la Svizzera: «In Ticino lo conosce ogni bambino.». È stato infatti eletto sportivo ticinese dell'anno negli ultimi quattro anni.

«Se Noè fosse svizzero tedesco... , ma l'Italia è un mercato interessante»

«Non ha un grande impatto sul marketing il fatto che Ponti sia ticinese. Se fosse svizzero tedesco, il mercato sarebbe un po' più grande. Ma pure in Italia c'è interesse per il ventitreenne oltre confine. L'Italia è un mercato molto interessante per noi.»

In ogni caso, l'intenzione è di renderlo più visibile e popolare anche nella Svizzera tedesca. «Noè sta diventando una personalità conosciuta a livello nazionale. E ogni sport ha bisogno di personaggi che suscitino interesse.»

«Pertanto, il nostro obiettivo è farne una personalità come Nicola Spirig o Daniela Ryf, che in sport altrettanto poco trasmessi in TV sono riuscite a diventare delle icone nazionali.»

Strategico il cambio di club

Il cambio di club dopo le Olimpiadi, da Nuoto Sport Locarno a SC Uster, ha senso in questo contesto.

Sebbene la base di allenamento e la sua residenza rimangano in Ticino, questo cambiamento può sicuramente influenzare positivamente il suo legame la Svizzera tedesca.

E quindi, di conseguenza, aiutare a incrementare la sua popolarità in tutto il Paese.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.