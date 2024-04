Oro

Arriva una vera e propria rivoluzione nella storia delle Olimpiadi.

A partire dai Giochi di questa estate a Parigi, i vincitori della medaglia d’oro nelle discipline di atletica riceveranno un premio in denaro dalla Federazione internazionale.

La World Athletics (WA) ha infatti preso la decisione di assegnare ai vincitori delle gare un compenso di 50’000 dollari, diventando la prima Federazione a dare un riconoscimento economico agli sportivi.

Alle Olimpiadi, nate come evento dilettantistico, il CIO ha da sempre scelto di non dare compensi in denaro.

