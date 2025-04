Lara

A Madrid sono stati attribuiti i prestigiosi Laureus Sports Awards, gli «oscar» A trionfare in campo maschile è stato l'astista Armand Duplantis (oro olimpico e plurirecordman), mentre tra le donne la ginnasta Simone Biles (4 medaglie ai Parigi). C’era anche la ticinese Lara Gut-Behrami in lizza per un trofeo, quello di «comeback of the year». Il riconoscimento però è andato a un’altra ginnasta, la brasiliana Rebeca Andrade. L’altra rossocrociata presente era Catherine Debrunner nella categoria atleti disabili, ma a vincere è stata la cinese Yuyan Jiang.