Il 25enne di Malvaglia Ti-Press

Per la prima volta in carriera Jason Solari è stato premiato come miglior sportivo ticinese dell’anno.

SwissTXT Swisstxt

Il tiratore, che ha prevalso di pochissimo sulla ciclista Linda Zanetti, ha così potuto festeggiare alla grande un 2025 che gli ha riservato diverse gioie.

Oltre ad avere ottenuto un terzo posto agli Europei, il 25enne di Malvaglia è salito per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, mettendosi al collo due medaglie di bronzo.

Jason Solari succede così a Noè Ponti, che nel 2024 aveva ottenuto il suo quarto e ultimo titolo (per regolamento).

Un hockeista è invece stato eletto miglior giocatore a livello di squadra. Si tratta di Michael Fora, difensore del Davos e della Nazionale.

Tra i giovani vince Huanca Quispe

È invece il 16enne Eric Huanca Quispe la giovane speranza ticinese del 2025.

L’atleta di Arzo succede a Soley Rusca grazie a un’annata che lo ha visto primeggiare nelle medie e lunghe distanze sia a livello cantonale che nazionale tra gli U18 e gli U20.

In particolare, in quest’ultima categoria si è distinto con il nuovo record svizzero nei 1’500m, un primato che resisteva addirittura dal 1987.

Il Ticino Unihockey miglior squadra ticinese dell'anno

Giunto fino allo spareggio per la promozione nel massimo campionato, poi perso con il Wada San Gallo, il Ticino Unihockey è la miglior squadra ticinese dell'anno.