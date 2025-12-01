  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per la prima volta Il tiratore Jason Solari eletto miglior sportivo ticinese dell’anno

Swisstxt

1.12.2025 - 22:00

Il 25enne di Malvaglia
Il 25enne di Malvaglia
Ti-Press

Per la prima volta in carriera Jason Solari è stato premiato come miglior sportivo ticinese dell’anno.

SwissTXT

01.12.2025, 22:00

01.12.2025, 22:16

Il tiratore, che ha prevalso di pochissimo sulla ciclista Linda Zanetti, ha così potuto festeggiare alla grande un 2025 che gli ha riservato diverse gioie.

Oltre ad avere ottenuto un terzo posto agli Europei, il 25enne di Malvaglia è salito per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, mettendosi al collo due medaglie di bronzo.

Jason Solari succede così a Noè Ponti, che nel 2024 aveva ottenuto il suo quarto e ultimo titolo (per regolamento).

Un hockeista è invece stato eletto miglior giocatore a livello di squadra. Si tratta di Michael Fora, difensore del Davos e della Nazionale.

Tra i giovani vince Huanca Quispe

È invece il 16enne Eric Huanca Quispe la giovane speranza ticinese del 2025.

L’atleta di Arzo succede a Soley Rusca grazie a un’annata che lo ha visto primeggiare nelle medie e lunghe distanze sia a livello cantonale che nazionale tra gli U18 e gli U20.

In particolare, in quest’ultima categoria si è distinto con il nuovo record svizzero nei 1’500m, un primato che resisteva addirittura dal 1987.

Il Ticino Unihockey miglior squadra ticinese dell'anno

Giunto fino allo spareggio per la promozione nel massimo campionato, poi perso con il Wada San Gallo, il Ticino Unihockey è la miglior squadra ticinese dell'anno.

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
La lottatrice Sinead Kavanagh dà in escandescenze su un aereo, volano pugni e spinte
Ostapenko, regina del Roland Garros, vende oggetti usati per pochi franchi. Che succede?
Céline Dion, il messaggio che fa venire i brividi: «Non mi fermerò»

Altre notizie

Pallamano. Primo ko per la Svizzera femminile ai Mondiali

PallamanoPrimo ko per la Svizzera femminile ai Mondiali

Ecco dove e quando. Ora è ufficiale, il Giro d’Italia passerà dal Ticino

Ecco dove e quandoOra è ufficiale, il Giro d’Italia passerà dal Ticino

Nuoto. Noè Ponti non trema: «A Lublino voglio portare a casa più medaglie possibili»

NuotoNoè Ponti non trema: «A Lublino voglio portare a casa più medaglie possibili»