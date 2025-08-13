Il sogno di accedere alla fase finale delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 è più che mai vivo per la Svizzera.
Battendo 85-72 a Winterthur la Slovacchia e recuperando la differenza canestri della sfida d'andata, i rossocrociati si sono portati in testa al Gruppo D delle prequalificazioni.
A trascinare gli elvetici è stato il solito Fofana, autore di 24 punti, ma soprattutto solido punto di riferimento per i rossocrociati nei minuti finali, dopo che gli slovacchi erano rientrati dal -14 al -5.
Sabato a Riga la Svizzera giocherà la sfida decisiva contro l'Ucraina.