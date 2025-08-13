  1. Clienti privati
Basket Gli svizzeri battono la Slovacchia, a un passo dalle qualificazioni dei Mondiali 2027

Swisstxt

13.8.2025 - 21:09

Fofana ha segnato 24 punti
Fofana ha segnato 24 punti
KEY

Il sogno di accedere alla fase finale delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 è più che mai vivo per la Svizzera.

SwissTXT

13.08.2025, 21:09

13.08.2025, 21:17

Battendo 85-72 a Winterthur la Slovacchia e recuperando la differenza canestri della sfida d'andata, i rossocrociati si sono portati in testa al Gruppo D delle prequalificazioni.

A trascinare gli elvetici è stato il solito Fofana, autore di 24 punti, ma soprattutto solido punto di riferimento per i rossocrociati nei minuti finali, dopo che gli slovacchi erano rientrati dal -14 al -5.

Sabato a Riga la Svizzera giocherà la sfida decisiva contro l'Ucraina.

