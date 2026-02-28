  1. Clienti privati
Moto Prima sprint stagionale ad Acosta

Swisstxt

28.2.2026 - 09:44

Gran duello
Gran duello
Reuters

Il Motomondiale 2026 si è aperto con il duello tra Pedro Acosta e Marc Marquez, decisosi all’ultimo giro di una gara sprint andata al pilota della KTM.

SwissTXT

28.02.2026, 09:44

28.02.2026, 09:52

Sul circuito di Buriram i due hanno battagliato prima con le buone e poi con le cattive, perlomeno secondo la giuria, che ha obbligato il campione del mondo a cedere la posizione per un contatto al 13esimo giro.

In precedenza Marquez ha dovuto fare i conti anche con il poleman Marco Bezzecchi, caduto nelle prime battute di gara quando era sotto pressione al comando. Il terzo posto è andato a Raul Fernandez.

