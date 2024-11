Il Lugano ha trovato la prima vittoria stagionale in SBL andando a imporsi sul campo del Monthey per 88-82.

Trascinati da Hopkins (27 punti), gli uomini di Montini hanno controllato l'incontro fino ad avere 14 punti di margine sui vallesani sul finire del 3o quarto, ma hanno rischiato la beffa nel finale. Nulla da fare invece per il Riva contro l'Elfic 1o in classifica. Le momò sono state strapazzate in casa dalle friborghesi per 84-46 e restano ferme al palo

