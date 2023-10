Massagno Ti-Press

Reduce dal successo in Supercoppa, la Spinelli Massagno ha trovato anche la prima vittoria in campionato, spazzando via il Pully con un perentorio 93-63.

A Nosedo gli uomini di Gubitosa hanno subito fatto la voce grossa, andando dapprima sul +10 a fine primo quarto e raddoppiando il vantaggio nel secondo, rendendo il resto del match pura accademia. Miglior marcatore Marko Mladjan con 23 punti.

Swisstxt