Ciclismo Prima vittoria per Pellizzari

Swisstxt

10.9.2025 - 17:39

La 17a tappa della Vuelta ha visto Giulio Pellizzari conquistare il suo primo successo in carriera.

SwissTXT

10.09.2025, 17:39

10.09.2025, 17:49

Sull’Alto de El Morredero, al termine dell’ascesa finale di 9,8km, il 21enne italiano è arrivato solo, staccando gli altri big della classifica a 3,5km dal traguardo. Dietro di lui a poco meno di 20» sono giunti Tom Pidcock, Jay Hindley, Jonas Vingegaard (che mantiene la maglia), Joao Almeida e Matthew Riccitello. Ora da qui alla conclusione di Madrid saranno decisivi la crono piatta di domani e il decimo arrivo in salita sulla Bola del Mundo nell’ultima tappa di montagna di sabato.

Altre notizie

Dal 21 al 28 settembre. Swiss Cycling punta sulle donne per i Mondiali in Ruanda

Dal 21 al 28 settembreSwiss Cycling punta sulle donne per i Mondiali in Ruanda

Tiro. Il ticinese Jason Solari terzo nella pistola 10m a Ningbo

TiroIl ticinese Jason Solari terzo nella pistola 10m a Ningbo

Basket. Grecia e Turchia in 1/2

BasketGrecia e Turchia in 1/2