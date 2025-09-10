La 17a tappa della Vuelta ha visto Giulio Pellizzari conquistare il suo primo successo in carriera.

SwissTXT Swisstxt

Sull’Alto de El Morredero, al termine dell’ascesa finale di 9,8km, il 21enne italiano è arrivato solo, staccando gli altri big della classifica a 3,5km dal traguardo. Dietro di lui a poco meno di 20» sono giunti Tom Pidcock, Jay Hindley, Jonas Vingegaard (che mantiene la maglia), Joao Almeida e Matthew Riccitello. Ora da qui alla conclusione di Madrid saranno decisivi la crono piatta di domani e il decimo arrivo in salita sulla Bola del Mundo nell’ultima tappa di montagna di sabato.