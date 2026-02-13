Simona Aebersold
Imago
Prima gara e primo oro per la Svizzera ai Mondiali di corsa d'orientamento a Genova.
A conquistarlo è stata Simona Aebersold che ha letteralmente dominato lo sprint.
La 28enne bernese, già due volte iridata sulla lunga distanza in carriera, ha rifilato più di un minuto (sui circa 16 di gara) a tutta la concorrenza, con l’argento finito al collo della norvegese Pia Young Vik e il bronzo a quello della ceca Lucie Dittrichova.
In campo maschile Tino Polsini si è invece dovuto accontentare del quinto posto nella prova vinta dal norvegese Kasper Harlem Fosser.