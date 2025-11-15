  1. Clienti privati
Al Cairo Primi due ori per la Svizzera ai Mondiali di tiro

Swisstxt

15.11.2025 - 12:52

Altre due medaglie rossocrociate.
KEYSTONE

Nella penultima giornata dei Mondiali di tiro in corso al Cairo sono arrivate due ulteriori medaglie per la Svizzera, questa volta del metallo più prezioso.

SwissTXT

15.11.2025, 12:52

15.11.2025, 13:26

Adrian Schaub ha trionfato nella pistola standard dalla distanza di 25m dopo aver totalizzato 576 punti grazie a un maggior numero di centri rispetto al diretto rivale, il sudcoreano Cho Yeong-jae, che ha ottenuto lo stesso punteggio.

L’altro oro è arrivato per opera del trio composto da Pascal Bachmann (bronzo nella classifica individuale), Gilles Dufaux e Sandro Greuter nella carabina tre posizioni da 300m.

