Il 23enne
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Il russo Ilia Borodin ha vinto il primo oro degli Europei in vasca lunga nei 400m misti.
Il 23enne, che compete sotto bandiera neutrale, ha anche stabilito il record dei campionati in 4'08"17, precedendo l'italiano Alberto Razzetti (4'10"40) e il britannico Max Litchfield (4'11"58).
La Gran Bretagna ha invece dominato le prime staffette, conquistando entrambe le 4x200m stile libero.
Al femminile le britanniche hanno infatti battuto l'Ungheria e la Russia, mentre al maschile la Gran Bretagna è invece stata accompagnata sul podio da Francia e Germania.