Il 23enne, che compete sotto bandiera neutrale, ha anche stabilito il record dei campionati in 4'08"17, precedendo l'italiano Alberto Razzetti (4'10"40) e il britannico Max Litchfield (4'11"58).

La Gran Bretagna ha invece dominato le prime staffette, conquistando entrambe le 4x200m stile libero.

Al femminile le britanniche hanno infatti battuto l'Ungheria e la Russia, mentre al maschile la Gran Bretagna è invece stata accompagnata sul podio da Francia e Germania.