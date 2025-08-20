Audrey Werro Keystone

Nella 50esima edizione di Athletissima Werro ha centrato il primo podio in Diamond League grazie al 2o posto negli 800m dietro a Hodgkinson.

SwissTXT Swisstxt

Sotto la fitta pioggia di Losanna hanno festeggiato anche Kambundji (3a nei 100m ostacoli) ed Ehammer (salto in lungo). I 100m hanno regalato lo straordinario 9"87 con cui Seville ha battutto la stellare concorrenza, mentre Brown si è imposta nei 200m.

Poca fortuna per gli elvetici in gara con Mumenthaler e Pointet entrambi ottavi. Joseph ha invece dovuto accontentarsi del 6o posto nei 110m ostacoli vinti da Tinch con un ottimo 12"98.