Atletica Primo podio in Diamond League per Werro

Swisstxt

20.8.2025 - 22:15

Audrey Werro
Audrey Werro
Keystone

Nella 50esima edizione di Athletissima Werro ha centrato il primo podio in Diamond League grazie al 2o posto negli 800m dietro a Hodgkinson.

SwissTXT

20.08.2025, 22:15

20.08.2025, 22:17

Sotto la fitta pioggia di Losanna hanno festeggiato anche Kambundji (3a nei 100m ostacoli) ed Ehammer (salto in lungo). I 100m hanno regalato lo straordinario 9"87 con cui Seville ha battutto la stellare concorrenza, mentre Brown si è imposta nei 200m.

Poca fortuna per gli elvetici in gara con Mumenthaler e Pointet entrambi ottavi. Joseph ha invece dovuto accontentarsi del 6o posto nei 110m ostacoli vinti da Tinch con un ottimo 12"98.

