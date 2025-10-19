  1. Clienti privati
MotoGP Primo successo per Fernandez

Swisstxt

19.10.2025 - 07:36

Raul Fernandez
Raul Fernandez
Keystone

Raul Fernandez ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP vincendo la prova domenicale in Australia.

SwissTXT

19.10.2025, 07:36

19.10.2025, 08:56

Reduce dal secondo posto ottenuto nella sprint, lo spagnolo è stato autore di una gara perfetta sul circuito di Phillip Island.

A completare il podio sono stati Di Giannantonio e Bezzecchi, con quest'ultimo ora al terzo posto nella classifica iridata vista la caduta di Bagnaia.

Nella classe di mezzo a vincere è stato Agius (prima vittoria in Moto2), mentre Moreira è ora a soli 2 punti da Gonzalez per il titolo.

Il successo in Moto3 è andato a Rueda, mentre è giunto solo 23esimo l'elvetico Dettwiler. 375-8

