Hasler freshfocus

I rossocrociati hanno brillato nelle prove di Coppa del Mondo tenutesi a La Plagne, dove sono riusciti a salire due volte sul podio.

Nel bob a due a festeggiare la sua prima vittoria in Coppa del Mondo è stato Michael Vogt. Lo svittese, con il compagno di equipaggio Sandro Michel, si è imposto davanti al tedesco Johannes Lochner. La Svizzera è così tornata a trionfare in questa disciplina dopo un digiuno che durava dal 9 dicembre 2017. Melanie Hasler nel monobob è invece stata battuta unicamente dalla statunitense Kaysha Love, piazzandosi così 2a (suo miglior risultato in carriera).

Swisstxt