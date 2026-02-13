Tadej Pogacar
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Quella messa in scena da Tadej Pogacar nella sesta tappa del Tour de France è stata un'autentica prova di forza.
Il campione sloveno ha attaccato sul Tourmalet (-43km dall'arrivo), conquistando la frazione in solitaria e andandosi a riprendere la maglia gialla.
Il rivale Jonas Vingegaard ha provato a tenergli testa almeno all'inizio, ma dopo essere scollinato con 30'' ha continuato a perdere progressivamente, arrivando al traguardo di Gavarnie-Gèdre con 2'38'' di ritardo.
Niente da fare per l'ex maglia gialla Torstein Traeen, caduto in discesa dopo un contatto con un compagno di squadra.