Gino Bartali in un'immagine del 1946.

Mentre sta per terminare la 111esima edizione del Tour de France, riportiamo all'interesse dei lettori una storia di sport e di grande umanità, compiuta da uno dei più leggendari ciclisti di tutti i tempi.

La 111esima edizione del Tour de France è quasi giunta al suo termine: Tadej Pogacar sembra il campione indiscusso, un altro grande che si aggiunge a leggendari nomi come Hinault, Fignon, Moser, Indurain, Pantani, Merckx, Coppi e ... Gino Bartali.

Un ciclismo d'altri tempi il suo, campioni di un'altra era.

L'occasione - Bartali ha vinto due volte la grande Boucle - nasce per ricordare un fatto storico che vide protagonista un leggendario ciclista, e che poco ha a che fare con le due ruote.

Gino Bartali nacque nel 1914 a Ponte a Ema, un piccolo paese vicino a Firenze. Da bambino saliva in bicicletta fino a Piazzale Michelangelo con il fratello Giulio per ammirare le splendide cupole di Firenze, sognando di diventare un giorno un grande corridore.

All'epoca, sconosciuto al piccolo, sarebbe stato ricordato non solo come uno dei migliori dello sport, ma anche come qualcosa di molto più.

Gino Bartali

Le imprese sportive dell'italiano sono conosciute, scritte e riscritte, tuttavia, poco si sa della sua vita durante la Seconda guerra mondiale, quando rischiò la propria incolumità per salvare le vite di ebrei perseguitati e rifugiati dissidenti.

Centinaia di documenti d'identità falsi

Tra il 1943 e il 1945, come parte di una rete religiosa clandestina percorse migliaia di chilometri in bicicletta per trasportare documenti d'identità falsi stampati di nascosto da un movimento clandestino guidato un suo amico, nonché arcivescovo di Firenze.

I documenti venivano consegnati a ebrei e ad altri rifugiati politici per aiutarli a fuggire dall'Italia settentrionale controllata dai nazisti. Indossando la sua maglia da corsa con il suo nome stampato sul retro e partendo da casa con i soli attrezzi di emergenza per la bicicletta, percorse migliaia di chilometri da Firenze a Genova e Assisi trasportando quel prezioso carico.

Solo grazie a questo gesto, gli viene attribuito il merito di aver salvato la vita a più di 500 persone. Il suo status di campione di ciclismo era il miglior travestimento: ogni volta che veniva fermato durante il tragitto, diceva semplicemente «mi sto allenando» e nessuno lo interrogava ulteriormente.

La sfida a Benito Mussolini

Bartali stava combattendo il regime che inizialmente aveva usato il suo ciclismo per la politica. La sua vittoria al Tour de France del 1938 fu usata come propaganda dal regime fascista italiano per «dimostrare» la forza della razza italiana, e la sua bicicletta divenne la sua arma di sfida contro un governo che non appoggiava, soprattutto quando quell'anno l'Italia introdusse una politica razziale per escludere gli ebrei dalla scuola e dal lavoro.

Così quando il dittatore italiano Benito Mussolini lo elogiò per aver vinto la corsa a tappe, il toscano scelse di non rispondere, dedicando invece la sua vittoria alla Chiesa cattolica.

Approfittò del suo status di campione per salvare centinaia di vite

Alla stazione ferroviaria di Terontola, a circa 110 km a sud di Firenze, vi è una targa dedicata a Bartali, al suo impegno umanitario. Oltre a fare il corriere, lo status di campione gli permise di lavorare con i partigiani per creare momenti di distrazione, quando i soldati e le guardie dalle carrozze del treno lo volevano salutare e vedere, mentre i rifugiati salivano di nascosto.

Il riconoscimento a Bartali.

Non voleva vantarsene il campione; lo raccontò solo al figlio

Tuttavia, il campione ha mantenuto segrete queste sue gesta per la maggior parte della sua vita, anche dopo la guerra. Riteneva infatti che, parlando delle sue buone azioni, tradisse le persone che aveva aiutato, poiché diventava un atto di vanto piuttosto che un'intenzione genuina.

«Non lo disse mai a nessuno oltre a me, facendomi giurare di non dirlo a nessuno», ha ricordato il figlio di Gino, Andrea, nel film del 2014 «My Italian Secret», documentario sulle azioni coraggiose di eroi non celebrati durante la guerra.

Andrea Bartali (sinistra.) in compagnia di Faustino Coppi (figlio del grande rivale di Gino Bartali. Keystone

Dopo la morte di Bartali nel 2000, la sua storia è emersa pezzo per pezzo attraverso il figlio, gli amici e coloro che aveva aiutato, tra cui un certo Giorgio Goldenberg che, da ragazzo, insieme alla sua famiglia, fu nascosto dal campione nella propria cantina per sfuggire alla cattura.

Da allora sono stati realizzati libri e film per raccontare la sua altra storia. Ma Gino Bartali non si vedeva come un eroe, come dice il figlio ricordando le parole del padre: «Voglio essere ricordato per i miei successi sportivi. I veri eroi sono gli altri, quelli che hanno sofferto nella loro anima, nel loro cuore, nel loro spirito, nella loro mente, per i loro cari. Quelli sono i veri eroi. Io sono solo un ciclista».

Un museo «per tutti i ciclisti, non solo per me»

Maurizio Bresci, presidente del Museo del Ciclismo Gino Bartali, ricorda che suo padre, amico del ciclista, accennò per la prima volta all'idea di aprire un museo in suo onore nel 1986.

«All'inizio Gino non era d'accordo», racconta Maurizio. All'epoca l'idea fu accolta con favore dagli amici e dalla famiglia di Bartali, dai media e dal pubblico, ma ci volle ancora un po' per convincere il grande ciclista.

«Gino alla fine disse: "Ok, ma deve essere un museo del ciclismo per tutti i ciclisti, non solo per me"». Un uomo d'altri tempi.