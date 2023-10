Marco Odermatt si sta preparando intensamente per l'inizio della stagione sciistica che prenderà il via a fine ottobre. La stella dello sci elvetico intrattiene i suoi fan ancora prima della gara ufficiale.

Hai fretta? blue News riassume per te Per conto di Svizzera Turismo, Marco Odermatt sta facendo pubblicità alla Svizzera come destinazione invernale.

Ad esempio, la star dello sci mostra come si fa l'après-ski. Vedi il video sovrastante.

Svizzera Turismo vuole raggiungere soprattutto le giovani generazioni, con un'attenzione particolare all'ambiente e alla sostenibilità. Mostra di più

Lunedì, Svizzera Turismo ha lanciato una campagna pubblicitaria internazionale per la stagione invernale. Il protagonista è il miglior sciatore mondiale della scorsa stagione.

«La stella dello sci Marco Odermatt mostra come si vive l'inverno in Svizzera», scrive Svizzera Turismo nel comunicato stampa.

La campagna mira ad avvicinare all'inverno svizzero in particolare le giovani generazioni. In vari video clip, il ventiseienne del canton Nidvaldo mostra come godersi l'inverno sulle nostre montagne; sia in pista che fuori.

Svizzera Turismo commenta: «Con il cambiamento climatico, gli inverni si accorciano e le esigenze e le preferenze dei visitatori cambiano, a volte si sente la mancanza delle giovani generazioni sulle piste. Per questo motivo, Svizzera Turismo posiziona nuovamente la Svizzera come destinazione invernale divertente per i giovani, con un interesse particolare per vacanze più sostenibili».

L'obiettivo è motivare i visitatori con offerte attraenti a trascorrere le loro vacanze invernali in modo sostenibile, utilizzando il treno e i mezzi pubblici. E naturalmente il tutto deve anche essere divertente, ad esempio grazie all'après-ski.

Che Odermatt sappia come festeggiare - e quindi sia un autentico ambasciatore per questo spot - è stato chiaro a tutti, visto come ha festeggiato il suo trionfo in discesa ai Campionati Mondiali di Courchevel lo scorso febbraio...

Il conto alla rovescia è iniziato

Nonostante l'après-ski, ci divertiremmo molto di più se Marco Odermatt continuasse a vincere anche nella prossima stagione, sia sulle nevi svizzere che fuori.

La prima opportunità di guadagnare punti è prevista per il 29 ottobre a Sölden. Nel gigante, Marco Odermatt è considerato il grande favorito per la vittoria.