Quarto oro mondiale per Sakamoto

Kaori Sakamoto Keystone

Kaori Sakamoto ha conquistato il suo quarto titolo mondiale nell'ultima gara della carriera, in cui ha conquistato pure quattro medaglie olimpiche.

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La giapponese, già prima dopo il programma corto e autrice del miglior punteggio pure nel libero, ha preceduto di quasi 10 punti la connazionale Mone Chiba, mentre il bronzo è andato alla belga Nina Pinzarrone. Livia Kaiser ha invece chiuso al 21o posto.

La coppia elvetica composta da Gina Zehnder e Beda Leon Sieber si è classificata 28a nella rythm dance. Questo risultato non permette ai rossocrociati di qualificarsi per la danza libera.