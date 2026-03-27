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Pattinaggio Quarto oro mondiale per Sakamoto

Swisstxt

27.3.2026 - 22:25

Kaori Sakamoto
Kaori Sakamoto
Keystone

Kaori Sakamoto ha conquistato il suo quarto titolo mondiale nell'ultima gara della carriera, in cui ha conquistato pure quattro medaglie olimpiche.

SwissTXT

27.03.2026, 22:25

27.03.2026, 22:47

La giapponese, già prima dopo il programma corto e autrice del miglior punteggio pure nel libero, ha preceduto di quasi 10 punti la connazionale Mone Chiba, mentre il bronzo è andato alla belga Nina Pinzarrone. Livia Kaiser ha invece chiuso al 21o posto.

La coppia elvetica composta da Gina Zehnder e Beda Leon Sieber si è classificata 28a nella rythm dance. Questo risultato non permette ai rossocrociati di qualificarsi per la danza libera.

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