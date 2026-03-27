Quarto oro mondiale per Sakamoto

Kaori Sakamoto ha conquistato il suo quarto titolo mondiale nell'ultima gara della carriera, in cui ha conquistato pure quattro medaglie olimpiche.
La giapponese, già prima dopo il programma corto e autrice del miglior punteggio pure nel libero, ha preceduto di quasi 10 punti la connazionale Mone Chiba, mentre il bronzo è andato alla belga Nina Pinzarrone. Livia Kaiser ha invece chiuso al 21o posto.
La coppia elvetica composta da Gina Zehnder e Beda Leon Sieber si è classificata 28a nella rythm dance. Questo risultato non permette ai rossocrociati di qualificarsi per la danza libera.