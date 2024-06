Desplanches KEY

Desplanches e Gartmann scenderanno in vasca in serata per le semifinali dei 200m misti agli Europei di Belgrado.

Il ginevrino si è qualificato senza forzare con l’8o tempo complessivo, mentre il 21enne di Uster ha fatto segnare il 14o miglior crono delle batterie. Eliminato invece Toscan. Nei 100m dorso potrà tentare di staccare un biglietto per la finale Bollin (10o) mentre non ce l’ha fatta Bucca, che ha chiuso 25o. Nei 200m delfino ci sarà Borer, autrice del 18o e penultimo tempo, che comunque le è bastato per qualificarsi. Nulla da fare per Behar, 64o nei 50m sl.

Swisstxt