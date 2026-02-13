Presentandosi come una «vittima» degli scandali di doping che hanno segnato la sua carriera in un’intervista concessa a «L’Équipe», Mauro Gianetti non si aspettava di certo una reazione del genere. Un ex ciclista professionista, ex dopato pentito, ha attaccato violentemente il direttore generale della UAE Emirates-XRG sui suoi social network.

Alla vigilia della quinta vittoria di Tadej Pogacar al Tour de France, Mauro Gianetti, direttore sportivo della UAE Emirates-XRG, ha ricordato sulle pagine di «L'Équipe» i casi di doping che hanno segnato la sua carriera di dirigente.

Nell'intervista, pubblicata sabato 25 luglio, al ticinese è stato chiesto in particolare di esprimersi sui casi di Riccardo Ricco, Leonardo Piepoli e Juan José Cobo, tutti condannati per doping mentre correvano sotto la sua guida nella squadra Saunier Duval.

«Avevo commesso l’errore di assumerli nella mia squadra. Avrei dovuto reagire in modo diverso, essere più chiaro con la stampa, spiegare che ero una vittima».

«Ma la mia priorità era salvare il posto di lavoro di 70 persone. Non sappiamo cosa facciano i nostri figli quando sono nelle loro camere, né sappiamo cosa facciano i corridori a casa», si è difeso il 62enne svizzero.

Una bella sfuriata

Una giustificazione che ha fatto andare su tutte le furie l'ex campione di mountain bike Jérôme Chiotti, uno dei primi ad aver rotto l'omertà sul doping nel ciclismo.

Il francese, infatti, non ha usato mezzi termini su Facebook per commentare la presa di posizione del ticinese.

«Avete visto la frase "Ero una vittima" tratta dalla sua intervista al quotidiano L’Équipe? Tutti i direttori sportivi, e sottolineo TUTTI, e tutti i giornalisti conoscono la verità. Eppure, non verrà fuori nulla perché “non ci sono prove”», ha tuonato colui che aveva iniziato la sua carriera su strada.

E l'ormai cinquantenne ha proseguito: «In ogni caso, quel pezzo di m***a ha osato. Quel tipo che ha rischiato di morire e di far morire un suo compagno di squadra alla Française des Jeux, è capace di dire che non ha mai assunto EPO e che non sapeva che i suoi corridori (che lui stesso aveva ingaggiato!!!) si dopassero nella famigerata squadra Saunier Duval».

«Quando sei capace di dire una cosa del genere, guardandolo dritto negli occhi, a un giornalista, allora sei capace di tutto all’interno della tua stessa squadra, la migliore al mondo! Sei perfettamente in grado di chiudere un occhio su tutto ciò che accade dietro le quinte».

Il fantasma del 1998 Nella sua dura accusa, Chiotti fa riferimento in particolare al grave malore di cui Mauro Gianetti, all’epoca ancora ciclista, era stato vittima durante il Tour de Romandie del 1998 – un anno segnato dallo scandalo Festina al Tour de France – e che gli era quasi costato la vita. Se alla sua dimissione dal CHUV, dopo aver trascorso diversi giorni in coma, il corridore della Française des jeux aveva spiegato alla stampa di essere stato vittima di un’«allergia» che aveva provocato «un’infezione delle vie respiratorie», la sua cartella clinica, invece, racconta una verità ben diversa, come ha ricordato un’inchiesta di Radio France pubblicata lo scorso anno.



Condotta tra i testimoni dell’epoca, questa inchiesta della giornalista Géraldine Hallot non ha fatto altro che confermare ciò che circolava da anni: Mauro Gianetti si era infatti somministrato del perfluorocarburo (o perfluorocarbone, PFC) per via endovenosa, diluito con lecitina (un emulsionante). Il PFC, un prodotto dopante, è un trasportatore artificiale di ossigeno i cui effetti sull’organismo sono paragonabili, sotto certi aspetti, a quelli dell’EPO.

Dopo aver letto questa intervista realizzata da «L'Équipe», Jérôme Chiotti afferma di non avere più il minimo dubbio sulle pratiche della squadra di Tadej Pogacar.

«Insomma, se prima avevo il 99% di dubbi sul programma medico dell’UAE, dopo la sua intervista di merda e le sue fottute risposte evasive sono arrivato al 100%. Il ciclismo non ne uscirà indenne, soprattutto con un tipo del genere alla guida (un malato) della migliore squadra del mondo».

Eppure, nonostante i numerosi sospetti che accompagnano il dominio di Tadej Pogacar, nessun controllo antidoping ha finora evidenziato la minima infrazione da parte dello sloveno o della sua squadra.