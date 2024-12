Gli incredibili record mondiali di un anno di sport Noè Ponti ha abbassato per la terza volta quest'anno il suo record del mondo nei 50 m farfalla, ai Campionati mondiali in vasca corta di Budapest. Il 21,43 del ticinese si aggiunge ai due record mondiali ottenuti in Coppa del Mondo all'inizio di questa stagione. Immagine: KEYSTONE Lo statunitense Bobby Finke ha stabilito a Parigi 2024, il nuovo record del mondo sui 1'500metri a stile libero, fermando il cronometro a 14'30"67. Degno di nota, in uno sport dove i record durano sempre meno, il fatto che il record precedente era stato stabilito nel 2012 dal cinese Sun Yang con il tempo di 14'31"02. Immagine: KEYSTONE La nazionale spagnola ha trionfato agli Europei di calcio di Germania (qui accolti dal governo del Paese). Le Furie Rosse sono da record, essendo la squadra più vincente del torneo europeo maschile, l'unica ad aver vinto il titolo per ben quattro volte. Immagine: KEYSTONE Lo spagnolo Lamine Yamal è diventato il più giovane debuttante di sempre per la Spagna in una partita contro la Georgia a Euro 2024. Aveva solo 16 anni e 57 giorni, e non solo, ma ha anche segnato, diventando così il più giovane giocatore di sempre a farlo! Immagine: KEYSTONE Sempre a Euro 2024, il portoghese Pepe è diventato il giocatore più anziano nella storia del torneo a scendere in campo, con i suoi 41 anni e 130 giorni. Immagine: KEYSTONE Ancora in Germania, il croato Luka Modric ha scritto il suo nome nel libro dei record alla voce "marcatore più anziano ad un Europeo", con i suoi 38 anni e 289 giorni. Immagine: KEYSTONE Record anche per Cristiano Ronaldo ad Euro 2024: Il portoghese ha partecipato al suo sesto Euro, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di presenze nel torneo, 30. Immagine: KEYSTONE L'albanese Nedim Bajrami ha realizzato il gol più veloce ai campionati europei di calcio, segnando dopo soli 23 secondi nella partita della sua squadra contro l'Italia. Immagine: KEYSTONE Il britannico Mark Cavendish ha infranto un record che durava da 47 anni fa al Tour de France, conquistando la 35ª vittoria di tappa in carriera. Questo impressionante risultato supera il precedente record di 34 vittorie di tappa, detenuto dalla leggenda del ciclismo, il belga Eddy Merckx. Immagine: KEYSTONE La keniana Ruth Chepngetich ha frantumato il record mondiale di maratona femminile con un tempo impressionante di 2 ore, 9 minuti e 56 secondi alla maratona di Chicago, il 13 ottobre 2024. La sua straordinaria prestazione ha ridotto di quasi due minuti il precedente record del mondo (2:11:53) che apparteneva all'etiope Tigst Assefa. Immagine: IMAGO/Imagn Images Con un'incredibile impresa di resistenza, Keith Boyd, 57 anni, è diventato la persona più veloce a percorrere l'Africa, coprendo il viaggio di quasi 15mila chilometri da Città del Capo al Cairo in un tempo record di 301 giorni. Il sudafricano ha così battuto il precedente record di ben 17 giorni, stabilito 25 anni fa. Immagine: Beautifulnewssa@instagram DonnaJean Wilde, una 58enne canadese in pensione, vicepreside di una scuola, ha compiuto un'impresa incredibile mantenendo una posizione di plank addominale per 4 ore e 30 minuti. Questo straordinario record supera di oltre 10 minuti il precedente, stabilito da Dana Glowacka nel 2019. Immagine: Facebook Gli incredibili record mondiali di un anno di sport Noè Ponti ha abbassato per la terza volta quest'anno il suo record del mondo nei 50 m farfalla, ai Campionati mondiali in vasca corta di Budapest. Le imprese sportive trovano il loro apice quando si ritocca, si abbatte o addirittura si frantuma un record del mondo. Il 2024 non è stato avaro in questo senso. Per voi ne abbiamo scelti 12, due dei quali non riguardano atleti professionisti, non per questo meno impressionanti.

Redazione blue Sport bfi

