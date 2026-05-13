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Giro La quinta tappa va ad Arrieta

Swisstxt

13.5.2026 - 18:13

Arrieta e Eulalio
Arrieta e Eulalio
Reuters

Pioggia, cadute e maglia rosa che cambia padrone nei 203km tra Praia a Mare e Potenza.

SwissTXT

13.05.2026, 18:13

13.05.2026, 18:23

Il Giro d’Italia è entrato ancor più nel vivo nella quinta tappa, vinta con grinta da Igor Arrieta.

Lo spagnolo della UAE, finito a terra a 12km dal traguardo, è riuscito a recuperare e battere negli ultimi metri Afonso Eulalio, nonostante abbia pure sbagliato strada a una manciata di chilometri dall’arrivo di Potenza.

Pure Eulalio ha potuto festeggiare: la fuga gli ha regalato la maglia rosa, con 2'51» di vantaggio su Arrieta.

Lo svizzero Jan Christen è rimasto in top 10: è 7o a 6’16» dalla vetta.

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